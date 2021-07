Что может удивить человека, который приехал в Москву из Турции? У Энди Фрека, как всегда, есть идеи на этот счет. Поклонение гречке, квасные эксперименты, классики на асфальте, мимо которых нельзя пройти, не пропрыгав, и много чего еще.

Но что из этого правда о москвичах, а что розыгрыш? Гостье из Турции предстоит пережить несколько стрессовых ситуаций и сделать парочку реальных открытий в новом выпуске программы "My name is Moscow".