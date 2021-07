Ведущий "My name is Moscow" Энди Фрека поделился очередной порцией правды и вымысла об "этих странных русских". В этот раз он проверит, насколько хорошо изучил наш менталитет итальянец Кристиано и насколько у него крепкие нервы.

Во что может вылиться вечный спор об окрошке, кто разводит курятник в обычной квартире и зачем рыбаки жарят кирпичи? Об этих и других приключениях итальянца в Москве – в новом выпуске программы "My name is Moscow".