Проверки в ресторанах и ночных клубах с отменой QR-кодов не прекратятся – власти

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Проверки соблюдения мер против распространения коронавируса в столичных ресторанах, барах и клубах будут регулярно осуществляться, несмотря на отмену обязательных QR-кодов, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"С понедельника, когда QR-коды уже не станут обязательными в кафе и ресторанах, все требования главных санитарных врачей России и Москвы будут соблюдаться в таком же формате. Это касается и ночных заведений, и клубов. Проверки также будут проводиться на регулярной основе", – заявил он в эфире канала "Россия 24".

Ранее Сергей Собянин принял решение отменить с 19 июля вход в рестораны по QR-кодам. По его словам, это стало возможным благодаря успешному ходу вакцинации. Также мэр поблагодарил москвичей и столичных рестораторов за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости.

С 28 июня заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могли принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.