Правда ли, что в банке кильки иногда оказывается черная икра? А что из тополиного пуха делают пуховики? В России возможно все.

Об этом и многом другом ведущий Энди Фрека поведал новой гостье "My name is Moscow". Смогла ли иностранка отличить шутки о России от правды? Ответ – в новом выпуске программы.