Один человек погиб при вооруженном нападении в Марселе

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В Марселе в ходе вооруженного нападения один человек был застрелен, еще трое получили ножевые ранения. Об этом сообщает французский телеканал BFM.

Инцидент произошел в 11-м округе города возле детского сада. По некоторым данным, погибшему было 18 лет, ранее он проходил по делу о торговле наркотиками.

В настоящий момент полиция разыскивает нападавшего.

Ранее в Киеве неизвестный открыл стрельбу по полицейским. Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

По предварительным данным, причиной инцидента стало судебное решение: у мужчины якобы пытались отобрать квартиру.

