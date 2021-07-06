Неизвестные устроили стрельбу в Екатеринбурге

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В Санкт-Петербурге неизвестные открыли стрельбу из травматического оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером 6 июля в отделение полиции поступил сигнал о громких хлопках, похожих на выстрелы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МВД обнаружили несколько гильз, которые на данный момент приобщены к материалам проверки.

Кроме того, правоохранители заметили несколько поврежденных стекол в стоящих рядом автомобилях.

Сейчас следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, опрашивают персонал ближайшего кафе, устанавливают очевидцев и анализируют кадры с камер видеонаблюдения.

По предварительным данным, в ходе стрельбы никто не пострадал. Злоумышленники разыскиваются.

Ранее полицейские задержали мужчину, который в ходе конфликта устроил стрельбу на севере Москвы. По известным данным, водитель автомобиля Skoda в ходе конфликта с другим водителем, осуществляющим разгрузку машины, выстрелил несколько раз из газового пистолета, а затем скрылся с места происшествия.