Устроивший стрельбу на севере столицы мужчина задержан

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полицейские задержали мужчину, который в ходе конфликта устроил стрельбу на севере столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Вчера в Дмитровском районе водитель автомобиля Skoda в ходе конфликта с другим водителем, осуществляющим разгрузку машины, выстрелил несколько раз, предположительно, из газового пистолета в сторону своего оппонента, а затем скрылся с места происшествия", – сказал собеседник агентства.

По его данным, в результате стрельбы никто не пострадал. Уточняется, что злоумышленника задержали в субботу утром.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в Таганском районе столицы. По словам очевидцев, конфликт произошел между тремя мужчинами на Марксистской улице. В МВД России по Москве рассказали, что злоумышленники применили травматическое оружие.