Неизвестный в Киеве открыл стрельбу, ранены двое полицейских

Фото: ТАСС/Анна Марченко

В Киеве неизвестный устроил стрельбу по полицейским, по предварительной информации, двое сотрудников получили ранения. Об этом сообщает телеканал "Магнолия ТВ" на своей странице в Facebook.

"В Киеве на Голосеевском проспекте мужчина стреляет по полицейским", – говорится в сообщении.

Сообщается, что место происшествия оцепили правоохранители, перекрыв движение по проспекту в одну сторону. Злоумышленника пока задержать не удалось.

"Предварительно нам удалось узнать, что это все произошло из-за судебного решения, у мужчины якобы пытались отобрать квартиру. <...> Он позвонил в полицию и сообщил, что есть угроза его жизни, и начал стрелять из окна", – рассказала корреспондент телеканала в прямой трансляции.

Ранее сообщалось, что неизвестные в Екатеринбурге открыли стрельбу из травматического оружия. Вечером 6 июля в отделение полиции поступил сигнал о громких хлопках, похожих на выстрелы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МВД обнаружили несколько гильз, которые на данный момент приобщены к материалам проверки.