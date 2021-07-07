Неизвестный в Киеве открыл стрельбу, ранены двое полицейских

11:59
Фото: ТАСС/Анна Марченко
В Киеве неизвестный устроил стрельбу по полицейским, по предварительной информации, двое сотрудников получили ранения. Об этом сообщает телеканал "Магнолия ТВ" на своей странице в Facebook.
"В Киеве на Голосеевском проспекте мужчина стреляет по полицейским", – говорится в сообщении.
Сообщается, что место происшествия оцепили правоохранители, перекрыв движение по проспекту в одну сторону. Злоумышленника пока задержать не удалось.
"Предварительно нам удалось узнать, что это все произошло из-за судебного решения, у мужчины якобы пытались отобрать квартиру. <...> Он позвонил в полицию и сообщил, что есть угроза его жизни, и начал стрелять из окна", – рассказала корреспондент телеканала в прямой трансляции.
Ранее сообщалось, что неизвестные в Екатеринбурге открыли стрельбу из травматического оружия. Вечером 6 июля в отделение полиции поступил сигнал о громких хлопках, похожих на выстрелы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МВД обнаружили несколько гильз, которые на данный момент приобщены к материалам проверки.
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