В аэропорту Дюссельдорфа произошло нападение с ножом – СМИ

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В аэропорту немецкого Дюссельдорфа один человек пострадал в результате нападения с ножом. Как сообщает издание Focus со ссылкой на представителя федеральной полиции, злоумышленник скрылся.

Федеральная и земельная полиция сейчас занимаются розыском нарушителя. Его мотивы неизвестны.

При этом сообщается, что пострадавшего госпитализировали.

Ранее злоумышленник напал с ножом на мужчину в центре Лондона. По имеющимся данным, инцидент произошел у станции метро Oxford Circus на пересечении улиц Оксфорд-стрит и Риджент-стрит. Как сообщили СМИ, на станции провели эвакуацию всех пассажиров.