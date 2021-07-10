Жара на Ближнем Востоке достигла 70 градусов Цельсия – СМИ

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Температура воздуха в Кувейте поднялась до 70 градусов на солнце, в тени зарегистрировали рекордные 53,5 градуса по Цельсию. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

Отмечается, что это самое жаркое за последние почти 70 лет лето в эмирате. Власти Кувейта призвали жителей экономнее потреблять электроэнергию и заменить старые кондиционеры, чтобы не оказывать серьезную нагрузку на энергосистему.

По словам члена Арабского союза астрономии и космических наук Бадра аль-Амира, подобные температуры в регионе объясняются его близостью к Северному тропику.

"Другой причиной является так называемая сезонная индийская депрессия – формирующийся в Индийском океане тропический циклон с ветрами от 14–17 метров в секунду, влиянию которого в этом году, помимо Кувейта, также подвержены Саудовская Аравия и южные регионы Ирака", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в Москве аномальная жара сохранится минимум до конца следующей недели, столбики термометров будут подниматься до отметки в 33 градуса тепла.