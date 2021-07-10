Жара на Ближнем Востоке достигла 70 градусов Цельсия – СМИ

07:30
Фото: depositphotos/philipus
Температура воздуха в Кувейте поднялась до 70 градусов на солнце, в тени зарегистрировали рекордные 53,5 градуса по Цельсию. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.
Отмечается, что это самое жаркое за последние почти 70 лет лето в эмирате. Власти Кувейта призвали жителей экономнее потреблять электроэнергию и заменить старые кондиционеры, чтобы не оказывать серьезную нагрузку на энергосистему.
По словам члена Арабского союза астрономии и космических наук Бадра аль-Амира, подобные температуры в регионе объясняются его близостью к Северному тропику.
"Другой причиной является так называемая сезонная индийская депрессия – формирующийся в Индийском океане тропический циклон с ветрами от 14–17 метров в секунду, влиянию которого в этом году, помимо Кувейта, также подвержены Саудовская Аравия и южные регионы Ирака", – говорится в сообщении.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в Москве аномальная жара сохранится минимум до конца следующей недели, столбики термометров будут подниматься до отметки в 33 градуса тепла.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: