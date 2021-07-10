Синоптик предупредил о затяжной жаре в европейской части России

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В ближайшие дни жаркая погода захватит практически всю европейскую часть России, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Он отметил, что особенно высокая температура ожидается в Центральном и Южном федеральных округах.

"В Центральном федеральном округе, и на большей территории Поволжья, и на юге России, и в северных регионах, прежде всего в Волгоградской, на юге Архангельской областей – везде температура выше нормы, везде жарко. Даже в Мурманске в субботу будет 24–26 градусов", – приводит слова синоптика ТАСС.

От добавил, что в Вологде в ближайшие дни температура воздуха составит 27–29 градусов тепла, в Пензенской, Саратовской областях и Мордовии – 30–32 градуса тепла. В Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре столбики термометров поднимутся до отметки в 35 градусов.

В Центральной России жара продержится как минимум до 14–15 июля. Об этом ранее рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, средняя температура воздуха в июле будет на 2–4 градуса выше нормы, однако до рекорда не дойдет. Осадков будет на 30–40% меньше обычного, но и в этом случае речи о рекорде не идет.