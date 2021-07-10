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14:53

Питьевую воду раздают пассажирам на 28 станциях метро из-за жары

город погода

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Пассажиры 28 станций московского метро могут бесплатно получить питьевую бутилированную воду в связи с жарой. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте подземки.

"Аномальная жара – тренд этого лета. Провести выходные радуясь солнышку или прятаться за плотно закрытыми шторами? Пока вы решаете, мы продолжаем следить за температурой и раздавать питьевую воду на станциях метро", – отметили в сообщении.

На данный момент получить напитки можно на станциях "Багратионовская", "Баррикадная", "Бульвар Адмирала Ушакова", "Бульвар Рокоссовского" и "Бунинская аллея". Кроме того, вода доступна на станциях "Выхино", "Деловой Центр БКЛ", "Измайловская", "Краснопресненская", "Красные ворота", "Кунцевская" (Арбатско-Покровской линии), "Кутузовская" и "Новоясеневская".

Помимо этого, раздача производится на станциях:

  • "Парк Победы" (Арбатско-Покровской линии),
  • "Пионерская,
  • "Пушкинская",
  • "Сокол",
  • "Сокольники",
  • "Студенческая",
  • "Третьяковская" (Калужско-Рижской линии),
  • "Улица Скобелевская",
  • "Улица 1905 года",
  • "Фили",
  • "Филевский парк",
  • "Черкизовская",
  • "Чистые пруды",
  • "Щелковская",
  • "Щукинская".

Гидрометцентр в связи с жарой в Москве и области объявил оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение по Москве действует до 19:00 10 июля, а также с 12:00 до 19:00 11 июля. Синоптики напомнили о серьезном превышении климатической нормы по температуре воздуха.

В Москве и МО действует повышенный уровень опасности из-за жары

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