Питьевую воду раздают пассажирам на 28 станциях метро из-за жары

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Пассажиры 28 станций московского метро могут бесплатно получить питьевую бутилированную воду в связи с жарой. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте подземки.

"Аномальная жара – тренд этого лета. Провести выходные радуясь солнышку или прятаться за плотно закрытыми шторами? Пока вы решаете, мы продолжаем следить за температурой и раздавать питьевую воду на станциях метро", – отметили в сообщении.

На данный момент получить напитки можно на станциях "Багратионовская", "Баррикадная", "Бульвар Адмирала Ушакова", "Бульвар Рокоссовского" и "Бунинская аллея". Кроме того, вода доступна на станциях "Выхино", "Деловой Центр БКЛ", "Измайловская", "Краснопресненская", "Красные ворота", "Кунцевская" (Арбатско-Покровской линии), "Кутузовская" и "Новоясеневская".

Помимо этого, раздача производится на станциях:

"Парк Победы" (Арбатско-Покровской линии),

"Пионерская,

"Пушкинская",

"Сокол",

"Сокольники",

"Студенческая",

"Третьяковская" (Калужско-Рижской линии),

"Улица Скобелевская",

"Улица 1905 года",

"Фили",

"Филевский парк",

"Черкизовская",

"Чистые пруды",

"Щелковская",

"Щукинская".

В Москве и МО действует повышенный уровень опасности из-за жары