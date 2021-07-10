Москвичей ожидает жара до 34 градусов в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В субботу, 10 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в Москве составит 32–34 градуса тепла, в Подмосковье – 30–35 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Ветер северо-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 35%", – говорится в сообщении.
В ночные часы, отмечают синоптики, температура воздуха составит 17–19 градусов выше нуля, в центре столицы может подняться до 22 градусов.
"Ультрафиолетовый индекс высокий, содержание кислорода в воздухе ниже климатической нормы почти на 16 единиц. Это крайне не комфортная и нагрузочная погода гипоксического типа с явлениями условий духоты и перегрева", – предупредили метеорологи.
Аномальная жара сохранится в Москве минимум до конца следующей недели. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Он отметил, что температурный фон будет выше климатической нормы на 8–10 градусов.
До этого Синенков также сообщил, что в ближайшие дни жаркая погода захватит практически всю европейскую часть России. Он отметил, что особенно высокая температура ожидается в Центральном и Южном федеральных округах.
Москвичам рассказали, какие осложнения может вызвать жара у больных COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: