Москвичей ожидает жара до 34 градусов в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 10 июля, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в Москве составит 32–34 градуса тепла, в Подмосковье – 30–35 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Ветер северо-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 35%", – говорится в сообщении.

В ночные часы, отмечают синоптики, температура воздуха составит 17–19 градусов выше нуля, в центре столицы может подняться до 22 градусов.

"Ультрафиолетовый индекс высокий, содержание кислорода в воздухе ниже климатической нормы почти на 16 единиц. Это крайне не комфортная и нагрузочная погода гипоксического типа с явлениями условий духоты и перегрева", – предупредили метеорологи.

Аномальная жара сохранится в Москве минимум до конца следующей недели. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Он отметил, что температурный фон будет выше климатической нормы на 8–10 градусов.

До этого Синенков также сообщил, что в ближайшие дни жаркая погода захватит практически всю европейскую часть России. Он отметил, что особенно высокая температура ожидается в Центральном и Южном федеральных округах.