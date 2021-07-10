В Москве 10 июля трижды проведут аэрацию на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Коммунальные службы еще три раза проведут аэрацию на дорогах Москвы 10 июля, чтобы охладить нагретый от асфальта воздух. Об этом сообщает Telegram комплекса городского хозяйства столицы.

"Выходные обещают быть жаркими: сегодня температура воздуха выше плюс 30 градусов, почти безветренно и без осадков. Городские службы уже провели первую на сегодня аэрацию. Она помогает охладить не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта. До конца дня работы повторим еще три раза", – сказано в сообщении.

Кроме того, в комплексе городского хозяйства призвали автомобилистов проявить понимание к работе коммунальных служб и не мешать движению колонн техники.

Ранее стало известно, что городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в связи с аномально жаркой погодой. Из-за неблагоприятных погодных условий усилят промывку улиц. Данные работы будут выполняться пять раз в сутки, в них задействовано более двух тысяч единиц техники.

