Городские службы будут работать в усиленном режиме из-за аномальной жары в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисова

Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в связи с аномально жаркой погодой, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Из-за неблагоприятных погодных условий усилят промывку улиц. Данные работы будут выполняться пять раз в сутки, в них задействовано более двух тысяч единиц техники. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы Петр Бирюков. Он также отметил, что в столице строго соблюдается пожарная безопасность.

"Сводный отряд поливомоечной техники, все подразделение Главного управления МЧС по городу Москве, департамента по делам гражданской обороны готовы к ликвидации тех или других неблагоприятных явлений с возгоранием", – сказал Бирюков.

В ночное время специалисты городских служб поливают газоны вдоль магистралей, цветники и зеленые насаждения. Воду для этих целей забирают из открытых водоемов.

В пятницу, 25 июня, максимальная температура воздуха в Москве, по прогнозам синоптиков, составит 35–37 градусов тепла, в Подмосковье – 32–37 градусов.

В связи с аномально жаркой погодой глава Минздрава РФ Михаил Мурашко порекомендовал россиянам отказаться от сладких и газированных напитков, пить больше простой воды и проводить не слишком много времени под открытым солнцем. Также министр обратил внимание, что одежду в такую погоду стоит выбирать легкую, чтобы она могла обеспечивать вентиляцию.