Городские службы будут работать в усиленном режиме из-за аномальной жары в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисова
Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в связи с аномально жаркой погодой, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Из-за неблагоприятных погодных условий усилят промывку улиц. Данные работы будут выполняться пять раз в сутки, в них задействовано более двух тысяч единиц техники. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы Петр Бирюков. Он также отметил, что в столице строго соблюдается пожарная безопасность.
"Сводный отряд поливомоечной техники, все подразделение Главного управления МЧС по городу Москве, департамента по делам гражданской обороны готовы к ликвидации тех или других неблагоприятных явлений с возгоранием", – сказал Бирюков.
В ночное время специалисты городских служб поливают газоны вдоль магистралей, цветники и зеленые насаждения. Воду для этих целей забирают из открытых водоемов.
В пятницу, 25 июня, максимальная температура воздуха в Москве, по прогнозам синоптиков, составит 35–37 градусов тепла, в Подмосковье – 32–37 градусов.
В связи с аномально жаркой погодой глава Минздрава РФ Михаил Мурашко порекомендовал россиянам отказаться от сладких и газированных напитков, пить больше простой воды и проводить не слишком много времени под открытым солнцем. Также министр обратил внимание, что одежду в такую погоду стоит выбирать легкую, чтобы она могла обеспечивать вентиляцию.
Полив и аэрацию на улицах Москвы проводят несколько раз в день
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