В АТОР рассказали, полетят ли туристы вакцинироваться в Краснодарский край

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал Москве 24 решение властей Кубани принимать туристов, которые готовы вакцинироваться по приезде в регион.
Ранее стало известно, что с 1 августа гостиницам на курортах Краснодарского края разрешат принимать туристов, если они сделают прививку во время отдыха. Для заезда в отель понадобится только отрицательный ПЦР-тест. При этом в течение трех дней отдыхающим нужно будет вакцинироваться.
По словам Горина, это решение отчасти поможет туристам, которые ожидают очередь для прохождения прививки в своем регионе.
"Это очень хорошее решение. Единственное, нужно дождаться разъяснительного регламента по тому, как это будет все организовано. В Краснодарском крае сейчас открыты 74 прививочных пункта, наверное, в санаториях и отелях откроют дополнительные", – отметил эксперт.
При этом представитель АТОР не исключает, что до 1 августа правила могут еще не раз пересмотреть.
"Только за последние две недели это уже третье изменение указа, поэтому наверняка будут еще какие-то изменения. Наша просьба была в том, чтобы можно было заселяться только по ПЦР-тесту наравне с вакцинацией и перенесенной болезнью", – напомнил он.
Собеседник Москвы 24 добавил, что даже требование о прохождении ПЦР-тестирования негативно отражается на туристах, которые не готовы тратить на анализы дополнительные деньги. По его словам, стоимость теста за последнее время сильно прибавила в цене, плюс эта процедура не всегда бывает эффективной для путешественников, которые добираются до курортов более суток.
Горин считает, что нужно поощрять отели, которые готовы делать бесплатное ПЦР-тестирование своим постояльцам. Или же проводить экспресс-тесты по прилете в аэропорт, как сейчас организовано в Греции и ОАЭ, заключил эксперт.
С 1 июля отели, гостиницы, пансионаты и санатории Краснодарского края начали принимать туристов при условии наличия у них отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.
Также в июле россиянам разрешили предъявлять справку о перенесенной коронавирусной инфекции. При этом с момента выздоровления до заселения должно пройти не более шести месяцев.
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