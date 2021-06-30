Отелям Кубани разрешили принимать и привившихся, и переболевших туристов

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Переболевшие коронавирусом смогут заселяться в отели и гостиницы Кубани с 1 июля и с 1 августа при наличии документа о перенесенном заболевании. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал соответствующие изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности", передает пресс-служба администрации региона.
Уточняется, что новые требования не коснутся детей до шести лет включительно.
При заселении в отель или гостиницу с 1 июля гражданам необходимо предъявить документ о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг. При этом со дня выздоровления до вселения должно пройти не более шести месяцев.
Альтернативным документом может стать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, полученный не ранее чем за три дня до заселения, или сертификат о вакцинации. Граждане Армении, Белоруссии и Киргизии должны предоставить отрицательный ПЦР-тест в мобильном приложении "Путешествуй без COVID-19".
Если турист намерен заселяться в отели и гостиницы Краснодарского края с 1 августа, он должен иметь документ о перенесенной инфекции или сертификат о вакцинации. Если же прививка противопоказана, то необходимо иметь медотвод или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Отрицательный тест должны иметь при себе и граждане в возрасте от 7 до 18 лет.
Правила заселения для граждан Армении, Белоруссии и Киргизии предусматривают наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус в приложении "Путешествуй без COVID-19". Речь идет о ситуациях, когда имеется справка о медицинском отводе от вакцинации.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал властям Кубани допускать на курорты региона, кроме вакцинированных, еще и тех, кто переболел коронавирусом или не может сделать прививку по медицинским показаниям.
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