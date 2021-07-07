Свадьба в стиле 70-х прошла в Москве в преддверии Дня семьи, любви и верности

Фото: Галина Бродская
В Москве в преддверии Дня семьи, любви и верности состоялась театрализованная церемония бракосочетания в стиле 70-х годов. Ее провели для заслуженного юриста РФ Виктора Лысенко и его супруги Ларисы, которые связали себя брачными узами 56 лет назад.
Супругов у подъезда встретили родственники и волонтеры, исполнившие роли сотрудников ЗАГСа. Они постарались сохранить советскую свадебную атрибутику, подав украшенный в стиле того времени автомобиль с лентами и шарами на капоте, а также исполнили под аккордеон старые песни. Затем супругов угостили караваем, а после этого паре в честь праздника предложили обменяться ромашками и исполнить танец под марш Мендельсона.
Пару с предстоящим праздником поздравил член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев. Он отметил важность сохранения семейных ценностей в современном мире.
"Такие крепкие отношения – самый лучший пример для молодежи, которая только задумывается о браке. Любовь, взаимопонимание, уважение к родителям, доброта к детям – все это, уверен, фундамент долговечности счастливого брака", – отметил он.
Ранее сообщалось, что столичные парки подготовили онлайн-мероприятия ко Дню семьи, любви и верности. Присоединиться к мероприятиям можно бесплатно без предварительной регистрации. На онлайн-занятиях столичных парков все желающие смогут узнать о свадебных обрядах и традициях на Руси, познакомиться с романтическими историями любви графов Шереметевых и вспомнить "Повесть о Петре и Февронии Муромских".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: