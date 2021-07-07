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Общество

18:16

Свадьба в стиле 70-х прошла в Москве в преддверии Дня семьи, любви и верности

общество город

Фото: Галина Бродская

В Москве в преддверии Дня семьи, любви и верности состоялась театрализованная церемония бракосочетания в стиле 70-х годов. Ее провели для заслуженного юриста РФ Виктора Лысенко и его супруги Ларисы, которые связали себя брачными узами 56 лет назад.

Супругов у подъезда встретили родственники и волонтеры, исполнившие роли сотрудников ЗАГСа. Они постарались сохранить советскую свадебную атрибутику, подав украшенный в стиле того времени автомобиль с лентами и шарами на капоте, а также исполнили под аккордеон старые песни. Затем супругов угостили караваем, а после этого паре в честь праздника предложили обменяться ромашками и исполнить танец под марш Мендельсона.

Пару с предстоящим праздником поздравил член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев. Он отметил важность сохранения семейных ценностей в современном мире.

"Такие крепкие отношения – самый лучший пример для молодежи, которая только задумывается о браке. Любовь, взаимопонимание, уважение к родителям, доброта к детям – все это, уверен, фундамент долговечности счастливого брака", – отметил он.

Ранее сообщалось, что столичные парки подготовили онлайн-мероприятия ко Дню семьи, любви и верности. Присоединиться к мероприятиям можно бесплатно без предварительной регистрации. На онлайн-занятиях столичных парков все желающие смогут узнать о свадебных обрядах и традициях на Руси, познакомиться с романтическими историями любви графов Шереметевых и вспомнить "Повесть о Петре и Февронии Муромских".

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