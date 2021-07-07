Соцучреждения столицы приглашают на вебинары по случаю Дня семьи, любви и верности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные социальные учреждения проведут онлайн-мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Как в дореволюционной России выбирали себе пару, как возник один из самых романтичных праздников и в чем секрет счастливого супружества – об этом и многом другом расскажут на онлайн-занятиях социальных учреждений. Ко Дню семьи, любви и верности дворцы и центры творчества, служба психологической помощи и семейные центры подготовили тематическую программу", – говорится в сообщении.
Как уточняется, для пользователей подготовили вебинары, мастер-классы, конкурсы и концерты. Поучаствовать в мероприятиях можно бесплатно, однако на некоторые нужна предварительная регистрация.
В материале говорится, что на вебинаре Московской службы психологической помощи речь пойдет о том, как построить гармоничные отношения. Об истории возникновения Дня семьи, любви и верности расскажут на вебинаре дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара. Дворец творчества детей и молодежи "На Стопани" подготовил видеоурок, посвященный добрачным ритуалам в дореволюционной России.
Также семейные центры организовали флешмоб "#СемейнаяИстория". Чтобы принять участие в акции, нужно рассказать о самом запоминающемся событии в семье.
Москвичи могут вспомнить, где жили и чем занимались их предки или как познакомились бабушка с дедушкой. Текст нужно сопроводить совместной фотографией с родственниками, отметить друзей, которым пользователь хочет передать эстафету в конкурсе, и поставить хештеги #СемейнаяИстория2021, #МойСемейныйЦентр и #МоскваДобрыйГород.
Работы принимают с 8 до 11 июля включительно. Участники конкурса должны быть подписаны на страницы семейных центров в соцсетях. Автора самой интересной истории объявят 12 июля.
Посмотреть подробное расписание мероприятий можно на портале "Я дома".
Кроме того, столичные парки подготовили онлайн-мероприятия ко Дню семьи, любви и верности. Присоединиться к мероприятиям можно бесплатно без предварительной регистрации. Так, на онлайн-занятиях столичных парков все желающие смогут узнать о свадебных обрядах и традициях на Руси, познакомиться с романтическими историями любви графов Шереметевых и вспомнить "Повесть о Петре и Февронии Муромских".
Ранее стало известно, что молодожены смогут бесплатно проехать по Московской канатной дороге 8 июля в День семьи, любви и верности. Парам, которые зарегистрируют свой брак именно в этот день, канатная дорога на Воробьевых горах дарит бесплатный проезд в стандартных кабинах. Эта канатка является одним из самых популярных мест у влюбленных.
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