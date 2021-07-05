Молодоженам подарят бесплатный проезд по Московской канатной дороге 8 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Молодожены смогут бесплатно проехать по Московской канатной дороге 8 июля в День семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба канатки.

Парам, которые зарегистрируют свой брак именно в этот день, канатная дорога на Воробьевых горах дарит бесплатный проезд в стандартных кабинах. Эта канатка является одним из самых популярных мест у влюбленных.

"Тем же, кто решит внести чуть больше комфорта и солидности в прогулку над Москвой-рекой, предлагается скидка 50% за проезд в кабине премиум-класса. Такой премиальный воздушный променад будет стоить в этот день для новобрачных 5 тысяч рублей вместо 10 тысяч", – отмечается в сообщении пресс-службы.

Там также добавили, что гости молодоженов смогут или прокатиться вместе с ними или дождаться виновников торжества на одной из веранд канатной дороги.

Ранее стало известно, что порядка 3,5 тысячи пар поженились на необычных площадках столицы с начала года, при этом наиболее востребованным оказался ресторан Birds в башне "Око". Исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС столицы Светлана Уханева пояснила, что проект по регистрации брака на выездных площадках города уникальный.

