Москвичи смогут пожениться на канатной дороге и в бутик-отеле "Богородское"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москвичи в июле смогут зарегистрировать брак на двух новых площадках. Об этом сообщается в телеграм-канале управления ЗАГС столицы.
"Можно будет пожениться на Московской канатной дороге и на еще одной площадке в бутик-отеле "Богородское", – говорится в сообщении.
Летние месяцы традиционно пользуются особой популярностью среди молодоженов. В начале апреля на июньские даты были заняты все места.
Помимо этого, с 1 июня в Москве после капитального ремонта открылся Дворец бракосочетания № 4, который теперь может принимать почти в 2 раза больше молодоженов.
Ранее стало известно, что в Москве можно будет пожениться на Северном речном вокзале и станции метро "Маяковская". В опросе про наиболее романтичные места московского метро горожане назвали "Маяковскую" идеальной площадкой для первой любви и поцелуев.
Также управление ЗАГС Москвы назвало наиболее популярные столичные площадки для регистрации брака. Самым популярным оказался особняк Royal, там проходит больше всего регистраций. Также молодожены отдают предпочтение особняку на Волхонке, особняку Спиридонова, стадионам и башням делового комплекса "Москва-Сити".
"Это наш город": зарегистрировать брак стало возможно в павильоне "Космос" на ВДНХ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: