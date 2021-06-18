Москвичи смогут пожениться на канатной дороге и в бутик-отеле "Богородское"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи в июле смогут зарегистрировать брак на двух новых площадках. Об этом сообщается в телеграм-канале управления ЗАГС столицы.

"Можно будет пожениться на Московской канатной дороге и на еще одной площадке в бутик-отеле "Богородское", – говорится в сообщении.

Летние месяцы традиционно пользуются особой популярностью среди молодоженов. В начале апреля на июньские даты были заняты все места.

Помимо этого, с 1 июня в Москве после капитального ремонта открылся Дворец бракосочетания № 4, который теперь может принимать почти в 2 раза больше молодоженов.

Ранее стало известно, что в Москве можно будет пожениться на Северном речном вокзале и станции метро "Маяковская". В опросе про наиболее романтичные места московского метро горожане назвали "Маяковскую" идеальной площадкой для первой любви и поцелуев.

Также управление ЗАГС Москвы назвало наиболее популярные столичные площадки для регистрации брака. Самым популярным оказался особняк Royal, там проходит больше всего регистраций. Также молодожены отдают предпочтение особняку на Волхонке, особняку Спиридонова, стадионам и башням делового комплекса "Москва-Сити".

