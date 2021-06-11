В Москве можно будет пожениться на Северном речном вокзале и станции метро "Маяковская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве можно будет заключить брак на Северном речном вокзале и станции метрополитена "Маяковская". Совместный проект запустят комплекс социального развития и департамент транспорта.

Уточняется, что в столице с 2019 года активно развивается проект по регистрации брака в необычных и красивых локациях. За два года свыше 13 тысяч молодых людей поженились в таких местах.

"Уже в этом году первые регистрации пройдут на Северном речном вокзале и станции метро "Маяковская", – рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Известно, что в опросе на наиболее романтичные места московского метро горожане назвали станцию метро "Маяковская" станцией для первой любви, поцелуев и станцией с самой романтической обстановкой.

Отмечается, что торжественные церемонии бракосочетания здесь будут проходить в ночное время, чтобы не мешать пассажиропотоку. С этого дня открыт прием заявлений на регистрацию в ночь с 21.08.21 – самую популярную дату для свадеб этого года.

Подать заявление для регистрации брака в метро можно лично во Дворце бракосочетания № 1.

В День России, 12 июня, в столице заключить брак планируют более 160 пар. В этот день во всех открытых отделах ЗАГС, дворцах бракосочетания и необычных площадках заняты все места. Время работы ЗАГСов в этот день будет увеличено.

Ранее управление ЗАГС Москвы назвало наиболее популярные столичные площадки для регистрации брака. Самым популярным оказался особняк Royal, там проходит больше всего регистраций. Также молодожены отдают предпочтение особняку на Волхонке, особняку Спиридонова, стадионам и башням делового комплекса "Москва-Сити".