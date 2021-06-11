В Москве можно будет пожениться на Северном речном вокзале и станции метро "Маяковская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве можно будет заключить брак на Северном речном вокзале и станции метрополитена "Маяковская". Совместный проект запустят комплекс социального развития и департамент транспорта.
Уточняется, что в столице с 2019 года активно развивается проект по регистрации брака в необычных и красивых локациях. За два года свыше 13 тысяч молодых людей поженились в таких местах.
"Уже в этом году первые регистрации пройдут на Северном речном вокзале и станции метро "Маяковская", – рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Известно, что в опросе на наиболее романтичные места московского метро горожане назвали станцию метро "Маяковская" станцией для первой любви, поцелуев и станцией с самой романтической обстановкой.
Отмечается, что торжественные церемонии бракосочетания здесь будут проходить в ночное время, чтобы не мешать пассажиропотоку. С этого дня открыт прием заявлений на регистрацию в ночь с 21.08.21 – самую популярную дату для свадеб этого года.
Подать заявление для регистрации брака в метро можно лично во Дворце бракосочетания № 1.
В День России, 12 июня, в столице заключить брак планируют более 160 пар. В этот день во всех открытых отделах ЗАГС, дворцах бракосочетания и необычных площадках заняты все места. Время работы ЗАГСов в этот день будет увеличено.
Ранее управление ЗАГС Москвы назвало наиболее популярные столичные площадки для регистрации брака. Самым популярным оказался особняк Royal, там проходит больше всего регистраций. Также молодожены отдают предпочтение особняку на Волхонке, особняку Спиридонова, стадионам и башням делового комплекса "Москва-Сити".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: