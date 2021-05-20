Свыше 160 пар планируют пожениться в столице в День России

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В День России, 12 июня, в столице заключить брак планируют более 160 пар. В этот день во всех открытых отделах ЗАГС, дворцах бракосочетания и необычных площадках заняты все места, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.

"В государственный праздник в московских ЗАГСах выходной день. Несмотря на это в Москве можно будет пожениться на восьми площадках, специально открытых в праздник. Заключить брак в этот день планируют более 160 пар", – говорится в сообщении.

Как уточняется, время работы ЗАГСов в этот день будет увеличено.

"Традиционно на эту дату наблюдается большой спрос среди молодоженов. Поэтому при открытии приема заявлений мы увеличили время работы ЗАГСов: 12 июня они будут работать с 9:00 до 20:00", – рассказали в пресс-службе управления.

Ранее стало известно, что в столице за первые три месяца 2021 года поженились около 14 тысяч пар. По словам исполняющего обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой, этот показатель остался на том же уровне, что и в прошлом году.

По ее словам, самой популярной необычной площадкой для заключения брака остается особняк "Роял". На летние даты на это место подали уже максимальное количество заявлений. На втором месте находится особняк Спиридонова. На третьем месте – ресторан в башне "ОКО".

