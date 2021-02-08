В День России впервые можно будет пожениться на необычных площадках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В День России, который отмечается 12 июня, впервые можно будет заключить брак еще на двух необычных площадках столицы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Торжественные церемонии пройдут во дворцах бракосочетания № 1, 3 и 5, Шипиловском отделе ЗАГС и на двух необычных площадках", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что церемонии бракосочетания пройдут в усадьбе Муравьевых-Апостолов и особняке Royal.

"В этот день дворцы бракосочетания и Шипиловский отдел ЗАГС будут работать с 9:00 до 20:00 – на два часа дольше обычного", – рассказали в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

В 2020 году около 6 тысяч пар поженились в необычных местах Москвы. Исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что госуслуга по заключению брака в городе с каждым годом улучшается, опираясь на пожелания молодоженов.

На первом месте по популярности у молодоженов был особняк Royal. Там брак зарегистрировали около 500 пар. Также церемонии проходили в особняке на Волхонке и в особняке Спиридонова. Всего в особняках и усадьбах заключили брак около 2 тысяч пар.

Более 50 пар планируют пожениться в столице в День всех влюбленных, 14 февраля. Канун праздника выпадает на 12.02.2021. Эта красивая дата также популярна среди молодых людей.

