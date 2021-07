Студентку из Уганды задержали в районе Тушино за езду на электросамокате со скоростью больше 5 километров в час. Конечно, во всем снова виноват наш ведущий Энди Фрека и его розыгрыши над иностранцами.

Зато гостья из Уганды теперь точно знает, чем можно усмирить разбушевавшегося ВДВшника, какая на вкус безалкогольная водка и как бесплатно прокатиться на старенькой советской машине. Вот только правда все это или нет? Смотрите в новом выпуске программы "My name is Moscow".