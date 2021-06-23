"Вакцина рулит": первые пять автомобилей разыграли среди вакцинированных москвичей

В эфире телеканала "Москва 24" разыграли первые автомобили среди привившихся от COVID-19 в рамках акции "Вакцина рулит". Гостем и наблюдателем лотереи стал актер театра и кино, режиссер, телеведущий и заслуженный артист России Александр Яцко, а комментировал процедуру уполномоченный представитель департамента информационных технологий Борис Фролов.
Победителями стали Лусинэ Ашотовна, Сергей Евгеньевич, Ирина Борисовна, Дмитрий Игоревич и Светлана Сергеевна.
Проверить, выиграли ли вы автомобиль, можно также в специальном сервисе на mos.ru. Для этого надо ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.
Участвовать в розыгрышах могут все, кто с 14 июня по 11 июля впервые получает первый компонент вакцины от COVID-19 в одном из городских пунктов вакцинации. По пять автомобилей стоимостью около миллиона рублей каждый будут разыгрывать раз в неделю: новые победители станут известны 30 июня, 7 июля и 14 июля.
Их определяют методом случайного выбора из всех, кто сделал прививку за предыдущую неделю. С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте mos.ru.
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