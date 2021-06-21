Как получить машину за прививку и где смотреть итоги розыгрыша

В России вновь начала расти заболеваемость коронавирусом: в Москве число зараженных за сутки превысило показатель за все время пандемии – более 9 тысяч человек. Чтобы избежать новых ограничений, столичные власти заявили о необходимости существенно ускорить вакцинацию от COVID-19 и запустили программу стимулирования: до 11 июля граждане, сделавшие прививку, станут участниками розыгрыша автомобилей. Как за прививку получить машину, читайте в материале Москвы 24.



Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

После укола – за автомобилем

В Москве уже действует программа поощрения за вакцинацию от коронавируса – акция "Миллион призов", рассчитанная на пенсионеров. Граждане, сделавшие прививку, могут получить подарочную карту номиналом 1 000 баллов, что эквивалентно 1 000 рублей, или промокод на ту же сумму.

Но 13 июня Сергей Собянин заявил о старте еще одной программы: каждую неделю среди москвичей будут разыгрывать 5 машин (всего 20 автомобилей) стоимостью примерно 1 миллион рублей.

Как принять участие?

Участником акции может стать любой гражданин старше 18 лет, который с 14 июня по 11 июля впервые получит первый компонент вакцины от COVID-19. Дополнительно регистрироваться нигде не нужно – вы автоматически становитесь участником розыгрыша при заполнении анкеты перед вакцинацией.

Куда идти делать прививку?

В Москве прививочные пункты работают в поликлиниках, торговых центрах, парках, флагманских центрах госуслуг – более 100 точек вакцинации, где принимают по записи и в порядке живой очереди.

Вы можете сделать прививку против COVID-19, если:



вы гражданин России и вам исполнилось 18 лет;

у вас нет обострения хронического заболевания;

вы не участвуете в клиническом исследовании вакцины от COVID-19;

вы не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеете в момент вакцинации;

в последние 30 дней вы не делали прививок;

вы не беременны и не кормите грудью (для женщин).

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Первая прививка уже сделана, а вторая будет в даты розыгрыша. Могу ли я претендовать на приз?

Прививка от COVID-19 делается в два этапа: на вторую вакцинацию вас запишут автоматически. Чтобы вы не забыли о повторной инъекции, за сутки до нее вы получите СМС-сообщение с напоминанием (дата, время и адрес, куда нужно приехать).

В условиях программы сказано, что участниками могут стать только те граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19.

Когда будет розыгрыш автомобиля?

Розыгрыш будет проходить каждую среду начиная с 23 июня в эфире телеканала Москва 24. Победителей определит компьютер методом случайного выбора из всех, кто впервые сделал прививку от COVID-19 в предыдущую неделю. Например, в первом розыгрыше 23 июня могут участвовать те, кто привился с 14 по 20 июня, 30 июня – привившиеся с 21 по 27 июня, 7 июля – с 28 июня по 4 июля, 14 июля – с 5 по 11 июля.

Результаты розыгрыша также будут публиковать на сайтах Москва 24 и на mos.ru.

Меня объявили победителем. С кем связаться?

Звонить никуда не надо: организаторы сами свяжутся с победителями и сообщат, как забрать автомобиль. Обратите внимание, что сообщить о выигрыше могут только с телефона +7 (495) 870-36-00. Также для получения автомобиля от вас не потребуется сообщать какие-либо данные банковских карт, счетов, уплачивать предварительные взносы, налоги или любые другие суммы.

А какие автомобили разыгрывают? Могу ли я выбрать модель или комплектацию?

Пока известно, что это машины стоимостью примерно 1 миллион рублей. Марку и модель не уточняют.

Выбрать модель автомобиля или же изменить комплектацию нельзя. Кроме того, победители не смогут обменять автомобиль на денежный приз.

Облагается ли выигранный автомобиль налогом?

Организатор акции берет на себя расходы, связанные с налогообложением получаемого победителем дохода в натуральной форме (автомобиля). Для заключения договора дарения понадобятся паспорт и ИНН. Оформить договор необходимо до 31 августа 2021 года, а забрать автомобиль – до 30 декабря 2021 года.

