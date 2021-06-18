В Москве запись на вакцинацию от COVID-19 выросла в 4 раза

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В столице за последние сутки на вакцинацию от COVID-19 записались в четыре раза больше людей, чем обычно. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За последние сутки число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, существенно выросло – мы фиксируем увеличение в четыре раза по сравнению с тем, что было неделей ранее. За день на прививку записались почти 42 тысячи жителей Москвы", – сказала заммэра.
Она отметила, что москвичи не откладывают вакцинацию и выбирают запись на ближайшие дни, что свидетельствует о понимании горожанами серьезности ситуации. Подобное сейчас критически важно.
В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно привиться от коронавирусной инфекции могут все желающие старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник.
Без записи пройти вакцинацию можно в местах работы выездных бригад, а также в павильонах "Здоровая Москва". С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.
Привиться можно и в частных медицинских клиниках. Вакцина для жителей бесплатна, однако придется оплатить услуги медучреждения по введению инъекции.
Павильоны "Здоровая Москва" начнут работать исключительно для вакцинации горожан
Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.
Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.
Уточнялось, что всего должны быть привиты 60 процентов сотрудников столичных предприятий.
В связи с этим столичные власти разрешили работодателям отстранять непривившихся работников без выплаты им зарплаты.
Сергей Собянин назвал подобное решение сложным, но пояснил, что оно продиктовано необходимостью и сложной ситуацией.
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