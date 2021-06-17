В Депздраве ответили на вопросы о вакцинации против COVID-19

Из-за непростой ситуации с коронавирусом в Москве ввели обязательную вакцинацию сотрудников сферы услуг. Так, до 15 июля необходимо привиться первым компонентом, а до 15 августа – вторым. Врач-инфекционист первой категории Инфекционной клинической больницы № 2 столичного департамента здравоохранения Мария Корчагина в интервью Москве 24 развеяла главные мифы о вакцинации.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Можно ли вакцинироваться людям с хроническими болезнями сердца или диабетом?

По словам врача-инфекциониста Марии Корчагиной, прививаться этой категории людей не только можно, но и нужно, если заболевание на момент вакцинации не находится в острой форме.

"Данная категория граждан находится в группе риска и чаще других особенно тяжело переносит заболевание с различными осложнениями. Если есть какие-то сомнения, то всегда можно посоветоваться со своим лечащим врачом", – объяснила она.

Оправданны ли опасения в отношении побочных эффектов?

По словам врача, у небольшого количества людей встречаются незначительные побочные эффекты. "Это небольшое повышение температуры, боль в месте укола, слабость. Это такая же реакция, как и при других прививках, например против гриппа", – сказала эксперт.





Мария Корчагина врач-инфекционист Все это проходит в течение 1–2 дней, а иногда и за несколько часов. И уж точно осложнения, которые могут быть после заболевания, гораздо опаснее. Особенно для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Вместе с тем специалист подчеркнула, что вакцинироваться следует как можно скорее, все препараты уже доказали свою безопасность и эффективность.

Тем, кто не готов и не хочет сделать прививку, Корчагина напомнила, что вирус никуда не ушел и им без вакцинации переболеет практически каждый. Но неизвестно, в какой форме.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Есть ли сейчас риск заразиться COVID-19?

Корчагина подчеркнула, что риск заболеть по-прежнему есть и важно соблюдать всем известные меры профилактики: использовать маски, соблюдать безопасное расстояние, по возможности избегать посещения общественных мест.

Вместе с тем, по мнению врача, справиться с пандемией поможет популяционный иммунитет.

"Вакцинация – самый эффективный и безопасный способ, ведь вакцина не содержит живой вирус и не может привести к заболеванию", – пояснила она.

Кто находится в группе риска и нужно ли прививаться переболевшим?

Пожилые и люди с хроническими заболеваниями находятся в группе риска, так как чаще других особенно тяжело переносят заболевание с различными осложнениями, напомнила эксперт.





Мария Корчагина врач-инфекционист Например, если у вас сахарный диабет, какие-то сердечно-сосудистые заболевания, то в случае заболевания, помимо самого коронавируса, могут развиться осложнения уже имеющихся заболеваний, что повышает риск негативных и порой необратимых последствий.

Переболевшим, по мнению специалиста, тоже стоит привиться. "Мы замечаем, что со временем антитела пропадают и возникает риск заражения. А в ряде случаев после болезни антитела вообще не вырабатываются. Все это индивидуально и зависит от тяжести заболевания и особенностей организма", – пояснила врач.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Нужно ли специальная подготовка к вакцинации?

Особой подготовки к прививке не понадобится, сказала инфекционист. "Сдавать тест на антитела перед вакцинацией не нужно. Осмотр врача необходим, но его проведут прямо в пункте вакцинации. После вакцинации никаких особых ограничений также нет", – сказала эксперт.

Вместе с тем специалист рассказала, что записаться на прививку можно в один из 100 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Также бригады вакцинации работают в павильонах "Здоровая Москва", на базе торговых центров и других городских объектов, где можно привиться без записи. Вся процедура, по словам инфекциониста, займет не более 40 минут, из которых 30 – наблюдение после прививки.

С более подробной информацией о вакцинации можно ознакомиться здесь.