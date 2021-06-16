В Москве создадут информационную систему для контроля за вакцинацией – Собянин

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сергей Собянин сообщил, что к 1 июля в столице будет создана информационная система, позволяющая контролировать достижение показателей вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом мэр написал в своем блоге.

Градоначальник заявил, что в связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией главный государственный санитарный врач по Москве принял постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг.





Сергей Собянин мэр Москвы В целях выполнения этого постановления мною принят указ, определяющий механизм и порядок его реализации. До 1 июля 2021 года будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением.

В реализации этого решения, по его словам, поддержку окажут контрольные органы и Депздрав.

Собянин подчеркнул, что в столице доступна одна из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные испытания и которой привились уже более 1,8 миллиона горожан.



Сергей Собянин мэр Москвы Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей. Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение.

В указе мэра также говорится, что организации и индивидуальные предприниматели города должны с 1 по 15 июля отчитаться о вакцинации сотрудников.

Ранее Собянин сообщил, что в столице в течение последних дней на 80% возросло количество выявляемых случаев коронавируса. По словам мэра, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.

Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавирусной инфекции. Песков выразил мнение, что процесс вакцинации от COVID-19 можно активизировать, в этом вопросе подойдут любые меры.

