Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Мэр Москвы

12:11

В Москве создадут информационную систему для контроля за вакцинацией – Собянин

мэр Москвы медицина общество подставьплечо

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сергей Собянин сообщил, что к 1 июля в столице будет создана информационная система, позволяющая контролировать достижение показателей вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом мэр написал в своем блоге.

Градоначальник заявил, что в связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией главный государственный санитарный врач по Москве принял постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг.

В целях выполнения этого постановления мною принят указ, определяющий механизм и порядок его реализации. До 1 июля 2021 года будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением.
Сергей Собянин
мэр Москвы

В реализации этого решения, по его словам, поддержку окажут контрольные органы и Депздрав.

Собянин подчеркнул, что в столице доступна одна из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные испытания и которой привились уже более 1,8 миллиона горожан.

Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей. Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение.
Сергей Собянин
мэр Москвы

В указе мэра также говорится, что организации и индивидуальные предприниматели города должны с 1 по 15 июля отчитаться о вакцинации сотрудников.

Ранее Собянин сообщил, что в столице в течение последних дней на 80% возросло количество выявляемых случаев коронавируса. По словам мэра, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.

Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавирусной инфекции. Песков выразил мнение, что процесс вакцинации от COVID-19 можно активизировать, в этом вопросе подойдут любые меры.

В Москве усилили контроль за соблюдением антиковидных правил

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать