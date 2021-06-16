В Москве создадут информационную систему для контроля за вакцинацией – Собянин

12:11
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Сергей Собянин сообщил, что к 1 июля в столице будет создана информационная система, позволяющая контролировать достижение показателей вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом мэр написал в своем блоге.
Градоначальник заявил, что в связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией главный государственный санитарный врач по Москве принял постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг.
В реализации этого решения, по его словам, поддержку окажут контрольные органы и Депздрав.
Собянин подчеркнул, что в столице доступна одна из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные испытания и которой привились уже более 1,8 миллиона горожан.
В указе мэра также говорится, что организации и индивидуальные предприниматели города должны с 1 по 15 июля отчитаться о вакцинации сотрудников.
Ранее Собянин сообщил, что в столице в течение последних дней на 80% возросло количество выявляемых случаев коронавируса. По словам мэра, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.
Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавирусной инфекции. Песков выразил мнение, что процесс вакцинации от COVID-19 можно активизировать, в этом вопросе подойдут любые меры.
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