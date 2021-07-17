На Москву надвигается гроза

Фото: Москва 24

МЧС предупредило жителей столицы о грозе, ливне и сильном ветре до конца дня, 17 июля.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 17 июля местами по Москве ожидается гроза, ливневый дождь, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", – говорится в сообщении на сайте главка МЧС по Москве.

При ухудшении погодных условий москвичей призвали по возможности не выходить на улицу. Также горожанам рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили. А водителей попросили снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что жителей Москвы ожидает снижение температуры до 20 градусов. Он отмечал, что похолодание начнется 19 июля.

Кроме того, в Гидрометцентре предупредили москвичей о дождливой погоде на следующей неделе. Сообщалось также, что порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

