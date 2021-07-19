Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party открыл аккредитацию для СМИ

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

На международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party открылась аккредитация для СМИ. Музыкальный фест для любителей джазовой музыки пройдет с 20 по 22 августа.

Подать заявку на аккредитацию можно на сайте фестиваля. Представители СМИ, зарегистрировавшиеся на сайте, смогут также пользоваться пресс-центром, посещать пресс-мероприятия, присутствовать в партере во время концертов, а также использовать трансфер по маршруту Симферополь – Коктебель – Симферополь во все дни проведения мероприятий.

Для обеспечения безопасности как участников фестиваля, так и его зрителей оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.

Среди российских участников Koktebel Jazz Party 2021 заявлены "Уральский диксиленд", интернациональный ансамбль Якова Окуня, джазовые пианисты Даниил Крамер и Валерий Гороховский. Программа фестиваля также включает выступления биг-бенда Георгия Гараняна (Краснодар), российского музыканта Сергея Головни и его ансамбля Electro Machine, а также участницы шоу "Голос. 2-й сезон" Ольги Синяевой и ее проекта AllSeeBand.

В 19-м сезоне фестиваля джаза в Коктебеле примут участие и зарубежные исполнители. Их имена будут представлены в день открытия, 20 августа. С полной программой Koktebel Jazz Party 2021 можно будет ознакомиться также на сайте фестиваля ближе к датам его проведения. Стоимость входных билетов на фестиваль – 500 рублей, в партер – 1 500 рублей.

Фестиваль в Коктебеле возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" Гонсало Рубакальба (Куба), американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга и другие. В 2017 году гостем феста стал Владимир Путин.



В прошлом году фестиваль Koktebel Jazz Party, прошедший в Крыму с 21 по 23 августа, посетили более 7 тысяч зрителей.