Фестиваль джаза в Коктебеле посетили 7 000 человек

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Фестиваль Koktebel Jazz Party, прошедший в Крыму с 21 по 23 августа, посетили более 7 000 зрителей. Даты нового сезона в 2021 году уже известны: он пройдет с 20 по 22 августа.

Открывали фестиваль большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, Manka Groove и звездный ансамбль Якова Окуня с участием Ларисы Долиной и Хиблы Герзмавы.

В первый день по прямой трансляции из Лос-Анджелеса выступил коллектив Dave Yaden Band в рамках ставшей традиционной программы "Джаз со скоростью света".

В субботний вечер выступили группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бенд", завершила второй день группа "Моральный кодекс".

В финальный день фестиваля выступили трио Даниила Крамера, Chetmen, группа Игоря Бриля Bril Family с участием вокалистки Мариам Мерабовой.

18-й сезон фестиваля джаза на берегу Черного моря завершился выступлением группы SG Big Band под управлением Сергея Головни.

Обращаясь к музыкантам и зрителям на закрытии Koktebel Jazz Party, основатель фестиваля, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поблагодарил всех, "кто, несмотря на все обстоятельства, проявил верность Koktebel Jazz Party".

Для обеспечения безопасности участников и зрителей фестиваля оргкомитетом фестиваля были соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу, в том числе правила рассадки, обеспечение масками и санитайзерами.