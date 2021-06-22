Koktebel Jazz Party назвал имена первых участников

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Оргкомитет международного фестиваля Koktebel Jazz Party назвал первых участников 19-го сезона, который пройдет в поселке Коктебель с 20 по 22 августа.
На площадках фестиваля выступят один из старейших ансамблей традиционного джаза на постсоветском пространстве "Уральский диксиленд", звездный интернациональный ансамбль Якова Окуня, джазовые пианисты Даниил Крамер и Валерий Гороховский. Программа фестиваля также включит выступления самого молодого джазового оркестра России – Биг-бенда Георгия Гараняна, российского музыканта, композитора и аранжировщика Сергея Головни и его Electro Machine, а также выступление участницы шоу "Голос. 2 сезон" Ольги Синяевой и ее проекта AllSeeBand.
В фестивале примут участие и зарубежные исполнители. По традиции их имена будут представлены в день открытия, 20 августа.
С полной программой Koktebel Jazz Party – 2021 можно будет ознакомиться на сайте фестиваля ближе к датам его проведения.
Для обеспечения безопасности как участников фестиваля, так и его зрителей оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.
Джазовый фестиваль в Коктебеле возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей.
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