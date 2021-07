Когда девушка из Швейцарии приезжает в Москву, здесь ее ждет множество открытий и приключений. Особенно, если она решила отправиться на экскурсию вместе с нашим ведущим Энди Фрека.

Дикие звери в парках, водка в супе, странные виды спорта и начавшие новый бизнес "братки" из 90-х. Что из этого настоящее, а что пранк? Узнаете в программе "My name is Moscow".