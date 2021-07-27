Синоптик рассказала, что ждать москвичам от циклона, затопившего Европу

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в среду вечером в Москву придет затопивший Европу циклон, но ничего особо угрожающего не ожидается. По словам специалиста, в некоторых местах пройдет дождь и усилится ветер, сообщает РИА Новости.
"Особо интенсивных осадков не ожидаем, так как центр циклона будет проходить по северу Европейской России, а нас будут задевать только атмосферные фронты. Мы действительно ждем, что завтра местами может выпасть до 7 миллиметров осадков, не исключена гроза и порывы ветра. Поэтому ничего особо угрожающего в завтрашнем процессе мы не ожидаем", – пояснила она.
Позднякова отметила, что столица в последующие дни будет находиться в более прохладной зоне. Температура будет чуть выше нормы, но жары не будет. Также ожидаются локальные кратковременные дожди.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона о резком похолодании и сильной грозе в среду. По словам синоптика, вечером 28 июля москвичей ожидает небольшой дождь, который за ночь перерастет в залповые ливни. Кроме того, заметно усилится ветер и может начаться гроза.
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