На Москву надвигается циклон, затопивший Европу

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона о резком похолодании и сильной грозе в среду. Об этом сообщает Business FM.

По словам синоптика, вечером 28 июля москвичей ожидает небольшой дождь, который за ночь перерастет в залповые ливни. Кроме того, заметно усилится ветер и может начаться гроза.

При этом за 12 часов в столице может выпасть до 5–10 миллиметров от месячной нормы осадков. В области возможно выпадение 15–20 миллиметров, что составляет пятую часть месячной нормы.

В четверг в Москве возможны небольшие дожди, температура опустится до 21–26 градусов. В пятницу погода снова наладится, а воздух прогреется до 25–30 градусов.

Однако в субботу в столичный регион придет очередной грозовой фронт, из-за которого может выпасть еще 3–8 миллиметров осадков.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что купальный сезон в столичном регионе продолжится в августе. Примета о его закрытии после Ильина дня, который празднуется 2 августа, в этом году будет неактуальной.

