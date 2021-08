В Москве находят и штрафуют хозяев собак по неубранным кучкам, знахарей и колдунов привлекают к помощи по скорой, а традиция выбивать ковер – это на самом деле наказание за супружескую измену. Что из этого правда?

Хуан из Китая попробует не попасться на удочку ведущего, но курьезов точно не избежать. В каких нелепых и веселых ситуациях оказался новый герой программы "My name is Moscow" – смотрите в выпуске.