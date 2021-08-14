В России выявили 22 144 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в России выявили 22 144 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Из них 1 816 (8,2%) эпизодов протекают без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

В Москве зафиксировано 2 317 новых случаев инфицирования, в Санкт-Петербурге – 1 823, в Московской области – 1 307, в Нижегородской области – 544, в Свердловской области – 524, в Ростовской области – 489, в Пермском крае – 479, в Воронежской области – 466, в Красноярском крае – 451, в Самарской области – 442.

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 6 579 212 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечаются в Москве, Татарстане, Республике Алтай и Карачаево-Черкесии.

За сутки в стране от COVID-19 скончались 819 человек, а за весь период пандемии – 169 683 человека. Выздоровели 19 550 пациентов. С начала пандемии коронавирусной инфекцией переболели 5 867 890 человек.

Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил о снижении в России числа новых случаев коронавируса и госпитализаций.

Общий спад заболеваний, по его словам, прямо зависит от количества пациентов с поствакцинальным иммунитетом. Он полагает, что число таких людей заметно возросло в течение последних полутора месяцев.

