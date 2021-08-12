Проценко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в России

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В России наблюдается снижение числа новых случаев коронавируса и госпитализаций, заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы видим снижение количества новых случаев, видим снижение госпитализированных пациентов в различных регионах – [оно] примерно одинаково. Может быть, немного растянуто во времени", – сказал Проценко.

Он пояснил, что в столице снижение заболеваемости было зафиксировано немного ранее, а в регионах данная тенденция стала отмечаться спустя примерно неделю.

По словам Проценко, общий спад заболеваний прямо зависит от количества пациентов с поствакцинальным иммунитетом. Он полагает, что число таких людей заметно возросло в течение последних полутора месяцев.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, но все еще остается напряженной. Она отметила, что в целом можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста заболевших по стране с учетом и относительно благополучных регионов, и тех, где ситуация пока неблагоприятная.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков, в свою очередь, предположил, что ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться к зиме. По его словам, до этого времени будет формироваться иммунная прослойка. Он также считает, что подъем заболеваемости придется на середину или конец сентября, когда россияне вернутся из отпусков и начнется новый учебный год.