Командующего ВВС Турции обвинили в уничтожении российского Су-24

Фото: wikimedia.org/Republic of Korea Armed Forces

Уничтожение российского Су-24 в 2015 году произошло по вине командующего ВВС Турции Абидина Юнала, приказавшего подчиненным атаковать военные самолеты РФ без предупреждения. Об этом сообщает портал Nordic Monitor, ссылаясь на данные судебного допроса.

Согласно показаниям штаб-полковника Али Дурмуша, которые он озвучил в суде 15 августа 2017 года, в день происшествия командование боевых ВВС проинформировало Юнала о замеченных у турецкой границы российских боевых самолетах.

Дурмуш сообщил, что командующий получил данные по телефону и приказал уничтожить самолеты, если они окажутся в воздушном пространстве Турции. В результате спустя несколько минут военные поразили цель.

Российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем, якобы за нарушение сирийско-турецкой границы. При этом никаких попыток связаться с российским экипажем со стороны турецкого самолета зафиксировано не было. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский самолет пересек сирийско-турецкую границу и был сбит после десятого предупреждения.

Самолет упал с высоты шесть тысяч метров на сирийской территории в четырех километрах от границы. Один пилот погиб, а второго спас спецназ сирийской армии.

Комментируя ситуацию, Владимир Путин в резком тоне отозвался о действиях Турции, отметив что в этой стране есть следы сотрудничества с бандитскими формированиями.

По прошествии времени Эрдоган извинился перед российским лидером за гибель российского пилота Су-24. Россия, по его словам, является для Турции "другом и стратегическим партнером, с которым турецкие власти не хотели бы портить отношения".