Эксперт считает, что заболеваемость COVID-19 в РФ будет расти еще не менее двух недель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что Россия еще не вышла на пик, а заболеваемость коронавирусной инфекцией будет расти еще около двух недель. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Я бы, наверное, не обращал все-таки внимание на количество выявленных случаев, не стоит этого делать, потому что это все-таки количество сделанных тестов, сделанных анализов", – отметил эксперт.
По мнению Тимакова, лучше всего учитывать данные смертности для анализа эпидемиологической ситуации.
"У нас в стране ежедневно до коронавирусной инфекции умирало пять тысяч человек. Это были различные случаи – травмы, естественный уход из жизни. Представьте себе, сейчас тысяча случаев, то есть пятая часть от всего этого, – коронавирусная инфекция. Поэтому закрывать на это глаза никаким образом нельзя", – пояснил врач.
Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что российским врачам необходимо усилить разъяснительную работу о коронавирусе среди населения в связи с ростом числа заболевших.
Он подчеркнул, что поддерживает оперативную связь с коллегами со всей России. В инфекционных моногоспиталях в настоящее время лечение проходит много пациентов. Проценко выразил мнение, что это связано с низким уровнем вакцинации.
В Москве выявили 6 631 новый случай COVID-19
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