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Москва 24

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город

11:58

Сеть ресторанов здорового питания "Грядка" планирует открыть 20 точек в Москве

город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сеть ресторанов "Грядка" планирует открыть в Московском регионе около 20 ресторанов и заменить McDonald's. Об этом сообщил владелец сети Дмитрий Романов.

"Грядка" работает в регионе 11 лет, а в 2020 году сеть решила зайти в Москву. Из-за этого была построена фабрика на 5 тысяч квадратных метров в Лобне.

"Мы уже открыли свои рестораны в Долгопрудном, Лобне и Дмитрове, всего у нас 14 ресторанов по всей стране. И сейчас у нас в планах в течение 1,5 месяца открыть восемь ресторанов в Москве и еще 10 – в Московской области", – пояснил Романов.

По его словам, все продукты ресторан закупает у отечественных производителей. Романов подчеркнул, что москвичи смогут попробовать "здоровую русскую кухню вместо гамбургеров".

"В перспективе, безусловно, мы сможем заменить McDonald's, потому что это навязанная с Запада нашим детям история. И мы готовы дать нормальное питание нашим детям", – добавил Романов.

Он рассказал, что сейчас готовится заявка на грант мэра Москвы для развития сети.

Ранее рэпер и бизнесмен Тимати подал заявку на получение гранта от правительства Москвы на открытие сети крафтового фастфуда. По его словам, новая сеть не будет пытаться заменить McDonald's, так как масштабы и идея проекта иные. В данный момент обсуждается название новой сети.

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