Ресторатор Антон Пинский подал заявку на грант мэра Москвы на создание сети фастфуда

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Ресторатор, основатель холдинга Pinskiy&Co Антон Пинский сообщил о подаче заявки на грант мэра Москвы на открытие сети ресторанов быстрого питания.
"Мы всегда активно развивались и сейчас собираемся наращивать обороты. Чтобы их наращивать, конечно, потребуются средства. И эта прекрасная программа правительства Москвы очень кстати. Мы оформляем заявку и будем развивать ряд концепций. Я считаю, что нужен не аналог McDonald's, а заведения со здоровой и полезной едой", – сказал он Агентству "Москва".
Концепция сети предполагает блюда средиземноморской и азиатской кухонь. По всей России компания планирует открыть около 20 точек, из них половина может появиться в столице. Также при получении гранта будут открыты еще 5–7 дополнительных ресторанов. При этом название сети пока остается на стадии обсуждения.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы выделят 500 миллионов рублей на льготное кредитование для создания сети питания после приостановки работы ресторанов McDonald’s.
8 марта сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что временно закрывает все 850 заведений на территории России. При этом сотрудникам сохранят зарплату.
Собянин ввел новые меры поддержки для отечественных сетей быстрого питания
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