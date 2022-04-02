МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве в ночь на воскресенье ожидается мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе городского главка МЧС РФ.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 до 09:00 3 апреля в Москве сохранятся снег, мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега, местами гололед, усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 метров в секунду, гололедица", – говорится в сообщении.
В МЧС попросили автомобилистов быть особо внимательными на дорогах, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев. Пешеходам рекомендовали обходить стороной шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
В субботу, 2 апреля, городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. За первые сутки апреля прирост свежевыпавшего снега составил 2 сантиметра. Это 40% от среднемесячной нормы осадков. По прогнозам, снег будет идти всю субботу и воскресенье. В выходные прирост свежевыпавшего снега может составить свыше 10 сантиметров.
Кроме того, в выходные в Москве ожидается сильный туман.
Москвичам рассказали, когда прекратится мокрый снег
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