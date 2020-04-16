"Откройте, Давид": Елена Ханга

Давид Виннер провел день с журналистом Еленой Хангой, которая в 90-е вела ток-шоу "Про это". Она отметила, что "секс для нее до сих пор остается загадкой".

Почему Елене сегодня нечего смотреть на телевидении, о чем ее новое ток-шоу в Youtube, стоит ли снимать программу про секс и почему не состоялось ее карьера в журнале Playboy. О буллинге, движении Black Lives Matter и современных взаимоотношениях мужчин и женщин – в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

