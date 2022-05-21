В Историческом музее стартовала Всероссийская акция "Ночь музеев". Там состоялась торжественная церемония открытия.

В этом году акция пройдет в привычном формате – без ковидных ограничений. Однако посмотреть мероприятия можно будет и онлайн. А вот на оффлайн-встречи придется зарегистрироваться.

Музеи и выставочные комплексы не закроются до полуночи. Также можно будет посмотреть спектакли и поучаствовать в мастер-классах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.