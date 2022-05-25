"Тайны кино": Анатолий Кузнецов

У Анатолия Кузнецова была долгая и счастливая жизнь в кино. Он много снимался на родине и за рубежом. Ездил на международные кинофестивали, встречался со зрителями. Всегда оставаясь доброжелательным, улыбчивым и красивым. Пожалуй, только в одном жизнь оказалась несправедлива к этому артисту. Из нескольких десятков его ролей зрители больше всего любили красноармейца Сухова из фильма "Белое солнце пустыни". В глубине души Анатолий Борисович даже обижался. Но разводил руками: "Что я могу поделать? Народ так решил".

Почему в первые годы работы в кино Анатолию Кузнецову предлагали роли исключительно положительных героев? Что помешало актеру сниматься у Эльдара Рязанова в картине "Берегись автомобиля"? Какой фильм Анатолий Борисович любил не меньше "Белого солнца пустыни"? И удалось ли ему преодолеть проклятье своей самой знаменитой роли красноармейца Сухова?

Об этом – в программе "Тайны кино".