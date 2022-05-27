"Тайны нашей эстрады": "Тяжко дело – не беда". Первые шаги советского рока

Жизнь первых советских рокеров была очень непростой. Начать стоит с того, что их вообще не считали рокерами. Самого понятия рок-музыка в середине 1960-х просто не существовало. Они играли бит, поэтому называли себя бит-группы. Подражали западным звездам, сами выпиливали из фанеры гитары и зарабатывали баснословные по тем временам деньги, ничуть не меньше, чем деятели официальной эстрады.

Кто заставлял молодых советских музыкантов петь по-английски? Зачем на гитару надевали струны от рояля? И почему писать песни на русском оказалось практически нереально?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".