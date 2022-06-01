"Тайны кино": "Усатый нянь", "Шла собака по роялю", "Мио, мой Мио"

В самом начале режиссерской карьеры невероятное стечение обстоятельств дало Владимиру Грамматикову возможность громко заявить о себе картиной "Усатый нянь". Другой неожиданный поворот судьбы позволил Владимиру Александровичу снять одну из самых ярких лирических комедий конца 1970-х – "Шла собака по роялю". А профессионализм вкупе с везением помогли перенести на киноэкран сказку, которую посмотрели дети во всем мире – "Мио, мой Мио". И именно стечение обстоятельств когда-то позволило Владимиру Грамматикову найти свое главное призвание, которому он не изменяет вот уже 60 лет – кино.

Благодаря кому студент технического вуза попал в кино? Почему Георгий Данелия отказался от фильма "Шла собака по роялю"? Что поставило под угрозу выход сказки "Мио, мой Мио"? И какие удивительные повороты судьбы помогли Владимиру Грамматикову добиться режиссерских успехов?

Об этом – в программе "Тайны кино".